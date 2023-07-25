Крупный швейцарский банк решил закрыть счета россиян

Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer объявил о закрытии счетов россиян. Об этом сообщает консалтинговая компания Main Partner Trust.

Кредитная организация начала рассылать клиентам, которые проживают в России, уведомления о прекращении любых деловых отношений и закрытии счетов до 31 декабря 2023 года. При этом соглашения и договоры будут расторгнуты в срок до 30 сентября.

Банк рассчитывает, что клиенты пришлют реквизиты других кредитных организаций, куда можно будет перевести средства с депозитов.

Как объяснили в Julius Baer, банк больше не может предоставлять гражданам России услуги, соответствующие его стандартам, поэтому сворачивает сотрудничество.

Берн, Зоя Осколкова

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