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Вторник, 25 июля 2023, 13:15 мск

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Крупный швейцарский банк решил закрыть счета россиян

Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer объявил о закрытии счетов россиян. Об этом сообщает консалтинговая компания Main Partner Trust.

Кредитная организация начала рассылать клиентам, которые проживают в России, уведомления о прекращении любых деловых отношений и закрытии счетов до 31 декабря 2023 года. При этом соглашения и договоры будут расторгнуты в срок до 30 сентября.

Банк рассчитывает, что клиенты пришлют реквизиты других кредитных организаций, куда можно будет перевести средства с депозитов.

Как объяснили в Julius Baer, банк больше не может предоставлять гражданам России услуги, соответствующие его стандартам, поэтому сворачивает сотрудничество.

Берн, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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