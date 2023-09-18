Клиентам банков улучшат условия погашения просроченных кредитов

В России упростят условия погашения просроченных кредитов. Гражданам разрешат оплачивать задолженность по займу, а также проценты и основной долг раньше неустоек. Сейчас сначала гасятся пени финорганизации, из-за чего при недостаточном платеже основной долг не будет сокращаться. Соответствующие поправки в закон о потребительском кредите поддержало правительство РФ, пишут «Известия».

Законопроект, подготовленный Минюстом совместно с Минэкономики, Минфином и Центробанком, сейчас готовится ко второму чтению в Госдуме. Новшество позволит повысить правовую защищенность граждан как экономически слабой стороны в кредитном договоре, указали в пресс-службе Минюста России.

В Центробанке заявили, что концептуально поддерживают законопроект, потому что выступают за регулирование, которое снижает долговую нагрузку заемщика и облегчает ему возможность исполнения обязательств в сложных жизненных ситуациях.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев в свою очередь отметил, что новые правила улучшат положение заемщиков, поскольку устанавливают более благоприятную для клиента очередность погашения платежей. По его словам, предлагаемая мера позволит заемщику по возможности быстрее закрыть кредит и не допустить закабаления, когда человеку пришлось бы бесконечно выплачивать только проценты и штрафы.

В то же время, как указал председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев, перестройка IT-систем и переналадка процессов потребуют колоссальных расходов от банков и МФО. При этом, полагает эксперт, положительный эффект от изменений для граждан будет не столь значительным.

Меж тем банки выступили против изменения условий погашения просроченных кредитов. Как отметил директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский, предложенная мера существенно облегчает последствия нарушения графика платежей для должников. По его словам, для финансовых организаций – это негативные изменения, потому что плата за пользование кредита сверх установленного срока будет ложиться на банк. С учетом инфляции перенос погашения штрафов на более поздний срок поможет заемщикам, указал финансист.

Москва, Наталья Петрова

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