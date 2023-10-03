ЕК согласилась разморозить деньги для Венгрии ради поддержки для Украины – СМИ

Еврокомиссия готова разморозить распределенные для Венгрии деньги ради одобрения новой помощи для Украины. При поддержке Будапешта 50 млрд евро из бюджета Евросоюза будут выделены Киеву, пишет Financial Times со ссылкой на источник.

По словам собеседника, 13 млрд евро для Венгрии могут разморозить уже до конца ноября.

ЕК распределила 22 млрд евро из фондов ЕС для Венгрии, но в декабре 2022 года заморозила под предлогом проблем с «верховенством закона и защитой прав человека» внутри страны. Проведенная в Венгрии судебная реформа не удовлетворила проверяющих из ЕС.

Теперь Брюссель намерен увеличить общий бюджет до 66 млрд евро, 50 из которых планируется отправить Киеву в качестве финансовой поддержки. Венгрия заявила, что Украина не получит «ни цента», пока ЕС не отдаст положенные Венгрии средства.

Брюссель, Наталья Рязанова

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