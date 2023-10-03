В «Роснано» заявили о возможном банкротстве

АО «Роснано» во вторник, 3 октября, выпустило отчет, в котором говорится, что в связи с невозможностью погашения кредиторской задолженности до конца текущего года акционерное общество отвечает признакам банкротства, сообщают СМИ.

В документе, опубликованном на сайте «Роснано», в частности, говорится: «Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года, исполнение АО «Роснано» долговых обязательств в полном объеме исключительно за счет собственных средств объективно невозможно. Таким образом, в настоящее время АО «Роснано» отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества в терминологии федерального закона от 26.10.2002 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Москва, Иван Бабурин

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