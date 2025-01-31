Трех сотрудников «Роснано» задержали за злоупотребление полномочиями

Трех сотрудников «Роснано» подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает «МВД. Медиа».

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») следователем Управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России. Фигурантами стали сотрудники ООО «УК «РОСНАНО», трое из которых задержаны, а также другие лица.

По версии следствия, в 2017 году злоумышленники, пытаясь скрыть неудовлетворительные результаты экономической деятельности компании, использовали искаженные данные отчетности и предоставили единственному акционеру общества в лице Российской Федерации недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении. В результате им удалось избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование. В период с 2022-го по 2024 год компании выделили свыше 43 млрд рублей.

«На территории г. Москвы и Московской области задержаны заместитель руководителя ООО «УК «РОСНАНО» – исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова», – говорится в сообщении.

В ближайшее время фигурантам будет избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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