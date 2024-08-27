В Москве арестованы топ-менеджеры группы «Роснано»

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца в отношении топ-менеджеров группы «Роснано» Олега Киселева и Ирины Рапопорт.
Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
По версии следствия, Киселев, Рапопорт и иные лица, действуя в составе организованной группы, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, в целях извлечения выгод для себя и иных лиц, вопреки законным интересам компании и первоначальных инвесторов, осуществили растрату инвестированных в его уставной капитал денежных средств путем совершения ряда финансовых операций с аффилированными юридическими лицами, чем причинили «Роснано» ущерб в особо крупном размере.
По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, речь идет об ущербе свыше одного миллиарда рублей.
Москва, Светлана Антонова
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