В Москве арестованы топ-менеджеры группы «Роснано»

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца в отношении топ-менеджеров группы «Роснано» Олега Киселева и Ирины Рапопорт.

Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

По версии следствия, Киселев, Рапопорт и иные лица, действуя в составе организованной группы, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, в целях извлечения выгод для себя и иных лиц, вопреки законным интересам компании и первоначальных инвесторов, осуществили растрату инвестированных в его уставной капитал денежных средств путем совершения ряда финансовых операций с аффилированными юридическими лицами, чем причинили «Роснано» ущерб в особо крупном размере.

По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, речь идет об ущербе свыше одного миллиарда рублей.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube