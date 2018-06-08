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Пятница, 8 июня 2018, 10:23 мск

Новости Скандалы и происшествия

Топ-менеджера «Роснано» обвинили в особо крупном мошенничестве

В отношении управляющего директора «Роснано» по инвестиционной деятельности Андрея Горькова возбуждено новое уголовное дело. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвокатов топ-менеджера организации.

Защитники отметили, что новое обвинение никак не связано с предыдущим (о злоупотреблении полномочиями). Оно было предъявлено в последний день содержания Горькова под стражей по первому уголовному делу. «Следствие за год не смогло добыть доказательств, необходимых и достаточных для направления дела в суд, и чтобы не выпускать Горькова, в предпоследний день ему предъявили новое обвинение. При этом за год с момента в июне 2017 года с Горьковым не было проведено ни одного допроса, ни одной очной ставки или каких-либо иных следственных действий. Также, по нашим сведениям, за прошедший год по его делу не был допрошен ни один сотрудник «Роснано», – рассказали адвокаты.

По их словам, подзащитный не признает вины, так как не может понять в чем суть предъявленого обвинения. «Новое обвинение настолько неконкретно, что его невозможно комментировать. Оно относится к 2009-2010 годам, когда Горьков был сотрудником в финансово-кредитном департаменте», – сказал адвокат Сергей Дрозда. Уточняется, что следователь намерен выйти в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте Горькова 8 июня.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.06.18

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