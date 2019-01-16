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Среда, 16 января 2019, 18:48 мск

Новости Экономика

Чубайс предложил поднять цены на электричество ради экономии

Фото: пресс-служба Кремля

Цены на электроэнергию в России сейчас приблизительно вдвое ниже среднемировых, из-за чего ее расходование идет неэффективно. Такое заявление сделал глава «Роснано» Анатолий Чубайс в ходе Гайдаровского форума. «Так получилось по двум причинам. Одна причина – девальвации рубля. Вторая – антинародная реформа электроэнергетики, создание рынка в электроэнергетике, конкуренция на оптовом рынке. В результате мы оказываемся в ситуации фундаментального правила: если дешевое, экономить незачем», – сказал глава «Роснано».

По мнению Чубайса, «воспитательные меры» для решения этой проблемы не помогут, так как «низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности». Впрочем, он отметил, что «с плеча решить задачу повышения цены неправильно», потому что «Россия – страна бедная».

Глава «Роснано» видит выход из сложившийся ситуации в перекладывании расходы на более состоятельную часть общества. «Богатые платят больше, бедные платят на том же уровне. Это сердцевина стратегии, которая была очевидна еще десять лет назад. Кажется, сейчас ситуация сдвинулась с мертвой точки», – отметил он, напомнив об обсуждении введения социальных норм потребления, передает РБК. Эта мера покажется болезненной тем, кому придется платить больше, – «богатым», однако иного выхода нет, уверен глава «Роснано».

Москва, Иван Гридин

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