СМИ: Чубайс ушел с должности спецпредставителя Путина и уехал из России

Анатолий Чубайс покинул пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и покинул страну. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два информированных источника. По их сведениям, решение связано с его позицией по ситуации на Украине.

Брат экс-главы «Роснано» Игорь Чубайс не знает, действительно ли тот покинул страну, сообщает РБК.

В то же время источник ТАСС подтверждает увольнение чиновника. «Да, это правда. Анатолий Борисович покидает этот пост», – сообщил собеседник агентства. Другой источник ТАСС добавил, что Чубайс покинул Россию.

Официального подтверждения об отставке Чубайса пока нет.

Анатолий Чубайс был назначен специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития в декабре 2020 года. До этого он на протяжении 13 лет возглавлял «Роснано». В 1990-е годы занимал различные ключевые посты в органах госвласти России. В 1998-2008 годах был председателем правления РАО «ЕЭС России».

Москва, Наталья Петрова

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