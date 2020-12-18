Задачи, поставленные Путиным, сорваны: Чубайс назвал главный стратегический провал России

Энергоэффективность в России обернулась стратегическим провалом. Об этом заявил экс-глава «Роснано», спецпредставитель главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

«Стратегический провал страны – энергоэффективность. Практически все задачи, которые были поставлены президентом в этой сфере – сорваны. Базовые показатели, которые показывают динамику энергоэффективности в стране, особенно в последние годы, выглядят просто ужасно. И этот факт надо признать. И, признав его, двигаться дальше на изменение ситуации», – цитирует его слова ТАСС.

Чубайс также назвал главный стратегический риск для России. «Страна начала формировать свою климатическую политику. В 2016 году Россия подписала Парижское соглашение, ратифицировала его, это очень важно. Сейчас мы вступили в стадию, когда начали формироваться фундаментальные целевые параметры – чего мы хотим добиться. <…> Мы находимся в моменте, когда мы сами определим, что мы сами хотим достичь в следующие 10 лет и в следующие 30 лет. Здесь, мне кажется, очень большой стратегический риск. Риск того, что мы пойдем по накопленной за 75 лет уникальной компетенции, которая называется «героическое занижение планов, а потом их героическое выполнение». Это большой соблазн, который пока преодолеть не удалось. Но, возможно, что его все-таки удастся преодолеть», – сказал он.

Кроме этого, Чубайс, который являлся одним из идеологов и руководителей реформы российской электроэнергетической системы в 2000-х годах, признал, что электроэнергетика нуждается в существенном технологическом обновлении. «Российская энергетика 100-120 лет назад была передовой. Она должна снова стать одной из передовых электроэнергетик в мире. Тем более, что для нашей страны электроэнергетика это не только важнейшая технологическая, но и важнейшая экономическая, социальная, да и политическая часть инфраструктуры, обеспечивающая стабильность в стране», – сказал Чубайс.

По его словам, речь идет о промышленном хранении энергии, возобновляемой энергетике, цифровизации и о других технологических революциях, без которых можно «отстать навсегда».

Напомним, последние 12 лет Чубайс возглавлял «Роснано». В СМИ еще в начале декабря сообщили, что на новом посту одним из основных вопросов, решением которых займется Чубайс, станет ситуация с введением в 2022 году в ЕС углеродного налога и реакция на нее российской промышленности. РФ занимает второе место после Китая по объему углеродоемкого экспорта в ЕС, а новый европейский налог снизит доходы российских экспортеров сырья примерно на $3 – $4,8 млрд в год. При этом выход на европейский рынок будет закрыт, например, для производителей азотных удобрений.

Москва, Александра Быстрицкая

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