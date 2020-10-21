Чубайс шутливо ответил на слухи об уходе из «Роснано»

Глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс отреагировал на сообщения о своем возможном уходе из компании.

«Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью – вовсе не повод назначать меня начальником Арктики», – написал Чубайс в своем Facebook, завершив пост смайликом.

Ранее сегодня РБК со ссылкой на источники сообщило, что правительство в рамках реформы институтов развития рассматривает возможность ухода Анатолия Чубайса с поста руководителя «Роснано». Отмечалось, что бизнесмен якобы получил предложение «заняться Арктикой».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.10.20

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