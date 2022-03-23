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Среда, 23 марта 2022, 18:11 мск

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В Кремле подтвердили отставку Чубайса: уволился по собственному желанию

Фото РИА «Новый День»

Анатолий Чубайс действительно покинул пост специального представителя президента РФ по вопросам устойчивого развития. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, Чубайс уволился по собственному желанию.

«Да. Чубайс уволился по собственному желанию. А уехал-не уехал – это его личное дело», – сказал представитель Кремля в комментарии РИА «Новости».

Ранее об отставке Чубайса сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на два информированных источника. По их сведениям, решение связано с его позицией по ситуации на Украине. В то же время источник ТАСС подтверждал увольнение, отмечая, что Чубайс покинул Россию.

Чубайс был назначен специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития в декабре 2020 года. До этого он на протяжении 13 лет возглавлял «Роснано». В 1990-е годы занимал различные ключевые посты в органах госвласти России. В 1998-2008 годах был председателем правления РАО «ЕЭС России».

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Чубайс

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