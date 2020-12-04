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Пятница, 4 декабря 2020, 11:29 мск

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СМИ: Чубайс займется вопросами изменения климата

Фото: пресс-служба Кремля

Анатолий Чубайс после ухода из «Роснано» может заняться климатическими проблемами. В последние месяцы эта тема была основной в его публичной повестке. Новое место работы Чубайса может стать известно уже в ближайшие дни, пишет издание The Bell со ссылкой на собственные источники в окружении экс-главы «Роснано».

Как сообщается, новое место работы экс-главы «Роснано» будет не в структуре правительства, а спектр вопросов, за которые Чубайс будет курировать, очень широк: от разработки плана мероприятий для исполнения Россией положений Парижского соглашения, к которому страна присоединилась в 2019 году, до привлечения зеленых инвестиций.

Источники издания рассказали, что в числе основных вопросов, решением которых может заняться Чубайс – ситуация с введением в 2022 году в ЕС углеродного налога и реакция на нее российской промышленности. Сейчас РФ занимает второе место после Китая по объему углеродоемкого экспорта в ЕС, а новый европейский налог снизит доходы российских экспортеров сырья примерно на $3 – $4,8 млрд в год. При этом выход на европейский рынок будет закрыт, например, для производителей азотных удобрений.

Новое место работы экс-главы госкорпорации может стать известно уже в пятницу или в начале следующей недели.

В последние месяцы Чубайс много внимания уделял вопросам изменения климата, отмечает «Интерфакс». Например, в сентябре экс-глава «Роснано» критиковал российские власти за пассивность в вопросе введения жесткого углеродного законодательства и платы за выбросы, заявив, что это может обойтись отечественным экспортерам сырья в сумму от $3 млрд до $6 млрд в год.

Законопроект «О госрегулировании выбросов парниковых газов» Чубайс назвал «абсолютно беззубым: закон ни о чем, толчение воды в ступе». «Нужно написать жесткий закон, и если этого не сделать, то нас заставят платить в зарубежный бюджет... Альтернативы уже нет, работать над этим или нет. Есть только альтернатива – либо мы сами начнем работать, либо нас заставят. Сами мы работать не начали», – цитирует Чубайса «Интерфакс».

«Мы опоздали и вчистую проиграли первый тайм, – отмечал тогда еще глава «Роснано». – Стояли с пустыми воротами и смотрели, как нам забивают гол. Было понятно, что это произойдет, теперь готовьте денежки. Отменить решения ЕС мы не сможем, они соответствует нормам ВТО и ничему не противоречат».

Москва, Алевтина Белова

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