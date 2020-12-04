Чубайса ушли официально: в «Роснано» назначен новый руководитель

Совет директоров АО «Роснано» избрал Сергея Куликова на должность председателя правления госкомпании сроком на пять лет, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

Как сообщается, Куликов, который до последнего времени был на посту первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии, возглавил «Роснано» вместо Анатолия Чубайса и уже приступил к выполнению своих обязанностей.

Чубайс был во главе «Роснано» последние 12 лет. По данным источников СМИ, после отставки он может заняться климатическими проблемами. В последние месяцы эта тема была основной в его публичной повестке.

Москва, Светлана Антонова

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