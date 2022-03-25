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Пятница, 25 марта 2022, 19:09 мск

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Опубликован указ Путина об отставке Чубайса

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Анатолия Чубайса с должности спецпредставителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Документ опубликован на портале правовой информации и датирован 25 марта.

Ранее на этой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Чубайс покинул пост спецпредставителя президента и уехал из России из-за несогласия со специальной операцией Минобороны РФ на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. «Да. Чубайс уволился по собственному желанию. А уехал – не уехал – это его личное дело», – сказал он.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Чубайс

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