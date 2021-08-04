Чубайс предупредил о смене мировых элит из-за энергореволюции

В мире началась новая технологическая революция, и она приведет к смене ролей многих стран на мировой арене. Для России она может стать как ударом, так и открыть новые возможности, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.

Новая революция будет касаться энергетики, и самые продвинутые в этом вопросе страны образуют новую мировую элиту на сто и даже двести лет вперед. Анатолий Чубайс сравнил нынешний «глобальный энергопереход» с процессами конца XVIII – начала XIX веков.

Топливно-энергетический комплекс занимает важное место с экономике России. Поэтому Чубайс предложил обсудить проблему энергетики на конфиденциальном семинаре.

«В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, ее природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесен этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед ней открываются», – цитирует письмо чиновника РБК.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании к Федеральному Собранию призвал подстроить инфраструктуру под изменившийся климат и найти новые решения в сфере водородной энергетики. Ученые анонсировали готовый прототип автобуса с двигателем на водородном топливе к концу 2021 года, а рабочую машину – к 2024-му.

Как сообщал «Новый День», Финляндия начала сокращать закупки российской нефти в связи с переходом к «зеленой» энергетике.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 04.08.21

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