Путин – об экологической политике: «Усилим наказание за экоущерб, введем квоты на вредные выбросы»

Президент России Владимир Путин поручил ускорить принятие закона о финансовой ответственности владельцев предприятий за экологический вред. Об этом заявил, выступая с посланием Федеральному собранию.

Глава государства напомнил об экологических бедствиях в Норильске и в Усолье-Сибирском и заявил о недопустимости возникновения подобных экологических катастроф. «Подход очень простой. Получил прибыль за счет природы – убери за собой», – сказал Путин, добавил, что «здесь нужно действовать жестко». «Росприроднадзор, другие контролирующие органы должны выполнять возложенные на них обязанности», – подчеркнул он.

Президент также заявил, что уже в 2021 году в Росси должен заработать механизм расширенной ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковок. «Принцип «загрязнитель платит» должен в полной мере работать и в сфере обращения с отходами, чтобы обеспечить переход к так называемой экономике замкнутого цикла. Для этого необходимо уже в текущем году запустить механизм расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки», – сказал Путин.

Кроме того, глава государства высказался за распространение системы квотирования вредных выбросов в атмосферу на все города России с неблагополучной ситуацией с качеством воздуха. Путин подчеркнул, что следует «предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм». «Сделать это нужно на основе прозрачного мониторинга», – добавил он.

Более того, по словам президента, в 12 крупнейших индустриальных центрах объемы выбросов в атмосферу нужно снизить на 20% к 2024 году. «Эта задача должна быть безусловно решена за счет комплексной модернизации промышленности, ЖКХ, транспорта, энергетики», – сказал Путин.

Говоря об экологии, президент поручил в предстоящие 30 лет снизить выбросы парниковых газов в России до уровней ниже, чем в Евросоюзе. По его оценке, учитывая размеры страны, ее географию и климат, это сложная задача. «Но абсолютно уверен, что такая цель с учетом нашего научно-технологического потенциала абсолютно достижима», – отметил Путин.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.04.21

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