Путин назвал имя сменщика Чубайса на посту главы «Роснано»

Президент РФ Владимир Путин предложил заместителю председателя Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить госкорпорацию «Роснано», которой до последнего времени руководил Анатолий Чубайс.

«Сергей Александрович, вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития «Роснано». Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики», – сказал Путин (цитата по «Интерфаксу») в ходе встречи с Куликовым в режиме видеоконференции.

Глава государства также отметил, что Куликов «в курсе всех возможностей, которые дают нанотехнологии».

Ранее о возможном уходе Чубайса со своего поста сообщали источники СМИ, однако официального подтверждения его отставки не было. Отмечалось, что глава «Роснано» якобы получил предложение «заняться Арктикой». Сам Чубайс ответил на эти сообщения в шутливой манере: «Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью – вовсе не повод назначать меня начальником Арктики».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.12.20

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