Чубайс: Введение социальной нормы на электричество в России неизбежно

Введение социальной нормы потребления электроэнергии в России неизбежно, хотя и является «противным» решением, заявил председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс в кулуарах бизнес-завтрака Сбербанка в Давосе.

«Решение абсолютно неизбежно и абсолютно необходимо», – цитирует Чубайса RNS. Чубайс также добавил, что в экономике существуют «противные решения». «Они противные, потому что они очень болезненны, они касаются большой группы людей, прямо бьют по ним и невозможно от них уклониться. Так устроена экономика. Иногда кажется, что если уклонишься, если не примешь это решение, то оно само рассосётся. К большому сожалению, свойство этих противных решений состоит в том, что само не рассасывается», – пояснил Чубайс.

Глава УК «Роснано» напомнил, что несколько лет назад объём перекрестного субсидирования в электроэнергетике составлял 100 млрд рублей. «Сегодня уже больше, чем 300 млрд рублей. К сожалению, не рассосется», – заключил он.

Ранее Чубайс заявил, что цены на электроэнергию в России сейчас приблизительно вдвое ниже среднемировых, из-за чего ее расходование идет неэффективно. «Так получилось по двум причинам. Одна причина – девальвации рубля. Вторая – антинародная реформа электроэнергетики, создание рынка в электроэнергетике, конкуренция на оптовом рынке. В результате мы оказываемся в ситуации фундаментального правила: если дешевое, экономить незачем», – сказал глава «Роснано».

Как писал «Новый День», по мнению Чубайса, «воспитательные меры» для решения этой проблемы не помогут, так как «низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности». Впрочем, он отметил, что «с плеча решить задачу повышения цены неправильно», потому что «Россия – страна бедная».

Глава «Роснано» видит выход из сложившийся ситуации в перекладывании расходы на более состоятельную часть общества. «Богатые платят больше, бедные платят на том же уровне. Это сердцевина стратегии, которая была очевидна еще десять лет назад. Кажется, сейчас ситуация сдвинулась с мертвой точки», – отметил он, напомнив об обсуждении введения социальных норм потребления, передает РБК. Эта мера покажется болезненной тем, кому придется платить больше, – «богатым», однако иного выхода нет, уверен глава «Роснано».

Между тем, вчера, 23 января, в ходе совещания под председательством курирующего промышленность вице-премьера Дмитрия Козака было принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение вопроса о введении социальных норм потребления электроэнергии для населения, пишут «Ведомости».

Идея установить социальную норму потребления электроэнергии для населения принадлежит Минэкономразвития, сообщал «Коммерсантъ». Министерство предлагало платить по базовому тарифу за потребление 300 кВтч в месяц, по повышенному – за 300-500 кВтч и по экономически обоснованному – более 500 кВтч. Также к 2033 г. Минэкономразвития хотело отменить льготы по оплате электричества для владельцев электроплит и сельского населения.

Вопрос о введении дифференцированного тарифа может быть снова рассмотрен только после детального определения финансовых последствий для различных категорий граждан и с учетом результатов мониторинга реальных доходов населения, сказал представитель Козака.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.01.19

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