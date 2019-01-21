Захарова – Чубайсу: «Спасибо за ответ. Не знаю, чего в нем больше: пошлости или ошибок»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс отреагировал на пост официального представителя МИД России Марии Захаровой Facebook, в котором она призвала его разъяснить причины бедности россиян. Ранее Чубайс назвал Россию одной из наиболее энергорасточительных и бедных стран в мире, а Захарова попросила его объяснить, почему значительная часть граждан «живут бедно или очень бедно».

На это Чубайс ответил, что ушёл из правительства более 20 лет назад, а когда начинал, то ни государства, ни экономики «по сути, уже не существовало», и их пришлось выстраивать заново. По его словам, когда Захарова начинала работу, экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, а дефицит полностью исчез.

«Это получилось не само по себе, а благодаря созданной в стране рыночной экономике, возрождённой в России частной собственности, построенной практически заново системе государственной власти на основе Конституции Российской Федерации», – написал Чубайс в соцсети.

Он также подчеркнул, что ни в одном из кабминов, в которых ему довелось работать, не было принято «оскорблять и призывать к ответу предшественников», «срываться на популистскую риторику» и «заменять серьёзный разговор дворовыми аргументами».

В ответ на это официальный представитель российского МИДа написала на своей странице в Facebook следующее: «Анатолий Борисович, спасибо за ответ. Не знаю, чего в нем больше: пошлости или ошибок, но верно одно – они находятся в абсолютной гармонии. И хотя Вы не ответили на мой предельно конкретный вопрос «почему в богатой стране люди живут бедно», текст представляет собой лучшее учебное пособие по 90-м. Уверена, пост войдёт в историю Ваших, как Вы отметили, «многочисленных ошибок» после обращённой ко мне следующей фразы: «Когда вы начали свою работу, экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, дефицит исчез полностью», написала Мария Захарова.

Она напомнила Чубайсу, что «начала свою работу» осенью 1998 году, а все описанные Чубайсом «экономические достижения» вспоминает с дрожью. «А вот как зафиксирован тот период в Википедии: «Экономический кризис 1998 года в России был одним из самых тяжёлых экономических кризисов в истории России. Кризис произошёл на фоне тяжёлой экономической ситуации в стране, усугублявшейся неэффективной макроэкономической политикой, проводившейся властями в середине 1990-х годов». PS И ещё. Я не «призывала Вас к ответу» – это не моя компетенция», – подчеркнула официальный представитель МИД.

Москва, Иван Гридин

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