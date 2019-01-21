«Довольно бравировать антинародными реформами!»: в Совфеде призвали Чубайса признать вклад в бедность россиян

В интернет-дискуссию главы «Роснано» Анатолия Чубайса и официального представителя МИД РФ Марии Захарова о причинах бедности в России вступил член Совета Федерации Алексей Пушков. Политик в своем твиттере призвал Чубайса признать свой вклад в сложившийся высокий уровень бедности в стране.

«Чубайс напрасно пытается изобразить свои реформы как большой успех. Итог этих реформ и вердикт им – дефолт 1998-го», – написал сенатор. Пушков отметил, что «Примаков уже начал другую политику», а Чубайс «даже бравировал антинародными реформами».

«Так пусть будет верен себе и признает, что внес свой вклад в бедность народа», – заявил член Совфеда.

Ранее Чубайс назвал Россию одной из наиболее энергорасточительных и бедных стран в мире, а Захарова попросила его объяснить, почему значительная часть граждан «живут бедно или очень бедно».

Глава «Роснано на это заявил, что покинул правительство более 20 лет назад, а когда начинал, то ни государства, ни экономики «по сути, уже не существовало», и их пришлось выстраивать заново. По его словам, когда Захарова начинала работу, экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, а дефицит полностью исчез.

В ответ на это Захарова напомнила главе «Роснано», что «начала свою работу» осенью 1998 году, а все описанные Чубайсом «экономические достижения» вспоминает с дрожью. Представитель МИД РФ также процитировала выдержку из Википедии об экономическом кризисе 1998 года: «Кризис произошел на фоне тяжелой экономической ситуации в стране, усугублявшейся неэффективной макроэкономической политикой, проводившейся властями в середине 1990-х годов».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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