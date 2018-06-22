Чубайс подтвердил притязания на пенсионные деньги россиян. «Это произойдет рано или поздно»

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс рассказал о своем видении пенсионной системы в стране. Он полагает, что рано или поздно власти позволят использовать пенсионные накопления жителей РФ в качестве инвестиционного ресурса.

По мнению Чубайса, данная тема «предопределена»: «Совершенно ясно, что это произойдет, во всем мире это происходит» (цитата по «Интерфаксу»). С другой стороны, отметил глава госкорпорации, «такой ажиотаж (вокруг повышения пенсионного возраста – прим. ред.) поднялся на ровном месте, что сейчас вряд ли стоит какие-то активные действия делать».

Чубайс рассчитывает, что правительство примет решение об индивидуальных пенсионных накопительных счетах россиян. И со временем пенсионная система в России станет работать не только на социальную, но и на инвестиционную задачу, как во всем мире, прогнозирует он.

Как сообщал «Новый День», в конце мая «Роснано» направило в кабмин и Центробанк предложение о привлечении пенсионных средств в качестве инвестиций в наноиндустрию. Об этом Чубайс сообщил, в частности, на форуме Startup Village. Он подчеркнул, что средства пенсионной системы «должны быть, в том числе, инвестиционным потенциалом для развития страны». Позднее Чубайс уточнил в своем Facebook, что имел в виду средства негосударственных пенсионных фондов и предлагал их вкладывать в низкорискованные инвестиционные активы.

Глава «Роснано» ранее неоднократно говорил о необходимости задействовать пенсионные средства для инвестиций в наноотрасль через венчурные фонды. Он предлагал разрешить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) вкладывать небольшую фиксированную долю средств в private equity венчурной индустрии для инвестиций в проекты наноиндустрии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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