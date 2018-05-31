Чубайс рассчитывает прибрать к рукам пенсионные деньги россиян

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс настаивает на привлечении пенсионных средств в качестве инвестиций в наноиндустрию. По его словам, он ожидает «второго этапа» дискуссии по этому вопросу с Центробанком обновленным правительством РФ и уже направил соответствующие предложения. Об этом Чубайс сообщил сегодня на форуме Startup Village.

«Сейчас, когда Антон Силуанов (первый вице-премьер, министр финансов РФ) говорит о новом подходе к индивидуальным накопительным счетам, мне кажется, время снова поставить этот вопрос и снова всерьез его обсудить. Мы подготовили такие предложения и рассчитываем провести второй этап этой дискуссии и с обновленным правительством, и с Центральным Банком», – цитирует Чубайса «Интерфакс».

Он подчеркнул, что средства пенсионной системы «должны быть, в том числе, инвестиционным потенциалом для развития страны».

Напомним, Чубайс не первый год говорит о необходимости задействовать пенсионные средства для инвестиций в наноотрасль через венчурные фонды. Он предлагал разрешить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) вкладывать небольшую фиксированную долю средств в private equity венчурной индустрии для инвестиций в проекты наноиндустрии.

Москва, Мария Вяткина

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