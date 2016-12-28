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Публикации за 28.12.16

Генпрокуратура уличила «Роснано» в нарушениях при госзакупках / И направила представление Чубайсу

Генпрокуратура уличила «Роснано» в нарушениях при госзакупках И направила представление Чубайсу

Генпрокуратура России выявила нарушения в работе «Роснано» и направила представление председателю правления госкорпорации Анатолию Чубайсу, сообщается на надзорного ведомства.

По данным Генпрокуратуры, «Роснано» несвоевременно оплачивала услуги контрагентов по заключенным контрактам, что грозило предпринимателям «негативными социально-экономическими последствиями»: долгами по выплате зарплаты и недоимками по налогам и сборам.

«Услуги оплачивались контрагентам с нарушением установленных сроков от двух рабочих дней до одного года», – указали в ведомстве.

Кроме того, «Роснано» несвоевременно размещала необходимые сведения в единой информационной системе госзакупок.

В целях устранения выявленных нарушений Генпрокуратура внесла представление председателю правления компании Анатолию Чубайсу. В акте прокурорского реагирования поставлен вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.

В сообщении также отмечается, что «работа по пресечению нарушений законодательства в части, касающейся своевременной оплаты заказчиками обязательств по государственным и муниципальным контрактам, а также договорам, продолжается».

Напомним, в ноябре сотрудники Следственного комитета в офисе «Роснано». Следственные действия осуществлялись в отношении одного из менеджеров госкорпорации, чье имя не называлось. По словам представителей «Роснано», обыски были связаны с задержкой строительства фармацевтического предприятия «НТ-Фарма», расположенного в Ярославской области.

Москва, Светлана Петрова

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