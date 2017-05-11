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Скандалы и происшествия

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Публикации за 11.05.17

Экс-руководителей «Роснано», обвиняемых в хищении более 220 млн рублей, отпустили на свободу / Генпрокуратура вернула уголовное дело в СКР

Экс-руководителей «Роснано», обвиняемых в хищении более 220 млн рублей, отпустили на свободу Генпрокуратура вернула уголовное дело в СКР

Адвокат экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда, обвиняемого в хищении путем растраты более 220 млн рублей корпорации, подтвердил сообщения СМИ об освобождении своего подзащитного из-под домашнего ареста и бывшего финансового директора госкорпорации Святослава Понурова из СИЗО.

По словам адвоката Руслана Кожуры, накануне истек срок предельного содержания Меламеда под домашним арестом, а Понурова – под стражей, в связи с чем они были отпущены на свободу 10 мая поздно вечером. Помимо этого, указал защитник, Генеральная прокуратура не утвердила обвинительное заключение и не передала дело в суд, передает «Интерфакс». Как уточнила Генпрокуратура, надзорное ведомство 2 мая вернуло в Следственный комитет дело Меламеда и Понурова для проведения дополнительного расследования из-за обнаруженных нарушений уголовно-процессуального законодательства, сообщает РИА «Новости».

Адвокат также сообщил, что Меламед и Понуров не признают себя виновными и утверждают, что их действиями ущерб «Роснано» причинен не был. Этой же позиции придерживается и госкорпорация. Глава «Роснано» Анатолий Чубайс неоднократно заявлял, что убежден в невиновности бывшего топ-менеджера.

1 июля 2015 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о растрате 220 млн рублей в «Роснано» в отношении бывших руководителей компании – Леонида Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финдиректора Святослава Понурова. Меламед решением Басманного суда был помещен под домашний арест, Понуров арестован, а Малышев, который продолжительное время находится на лечении за границей, заочно арестован и объявлен в международный розыск. Напомним, в конце апреля этого года Мосгорсуд продлил меру пресечения Меламеду и Понурову до 11 мая.

9 июля 2015 года Меламеду было предъявлено обвинение в хищении вверенного ему чужого имущества группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, совершенном в особо крупном размере, а также в попытке растраты. По версии следствия, в 2008 и 2009 годах Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации «Алемар» (ЗАО «ИФК «Алемар»), организовал заключение госкорпорацией с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых перешедшие в корпорацию бывшие сотрудники «Алемара» Малышев и Понуров в течение полугода незаконно перечислили более 220 млн рублей. Как считает следствие, тем самым, увольняясь из «Роснано», Меламед обеспечил себе так называемый «золотой парашют».

Москва, Светлана Петрова

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