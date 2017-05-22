Экс-глава «Роснано» снова отправлен под домашний арест до 22 августа

Публикации за 22.05.17

Экс-глава «Роснано» Леонид Меламед и бывший финансовый директор госкорпорации Святослав Понуров, обвиняемые в растрате более 220 млн рублей, отправлены под домашний арест до 22 августа. Такое решение вынес Черемушкинский суд Москвы.

Таким образом, суд удовлетворил просьбу адвокатов и обвиняемых и отклонил ходатайство прокуратуры о заключении фигурантов под стражу, передает «Интерфакс».

На обвиняемых наложены предусмотренные в законом ограничения – о запрете средств связи, общения с прессой, а также с кем-либо, кроме близких родственников и участников судопроизводства. При этом разрешены ежедневные трехчасовые прогулки вблизи места проживания.

Как говорится в оглашенном постановлении, суд «не находит оснований для удовлетворения ходатайства о прекращении производства по уголовному делу». Рассмотрение уголовного дела по существу начнется 30 мая.

Напомним, Генпрокурор России Юрий Чайка отменил решение своего заместителя Виктора Гриня, вернувшего в Следственный комитет России на доследование уголовное дело. По словам официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного, решение было принято после дополнительного изучения материалов уголовного дела в отношении Меламеда и Понурова. При этом Меламед был освобожден из-под домашнего ареста, а Понуров выпущен из СИЗО.

По версии следствия, в 2008 и 2009 годах Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации «Алемар» (ЗАО «ИФК «Алемар»), организовал заключение госкорпорацией с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых перешедшие в корпорацию бывшие сотрудники «Алемара» Малышев и Понуров в течение полугода незаконно перечислили более 220 млн рублей. Как считает следствие, тем самым, увольняясь из «Роснано», Меламед обеспечил себе так называемый «золотой парашют».

Москва, Ольга Ветрова

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