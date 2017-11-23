Чубайса вызвали на допрос по делу о растрате в «Роснано»

Глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс вызван в Черемушкинский суд Москвы на допрос по делу экс-руководителя госкорпорации Леонида Меламеда. Чубайс даст показания со стороны обвинения. По данным представителя суда, допрос назначен на 24 ноября.

Как сообщал «Новый День», экс-глава «Роснано» Леонид Меламед и бывший финансовый директор госкорпорации Святослав Понуров обвиняются в растрате более 220 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено 1 июля 2015 года.

По версии следствия, в 2008 и 2009 годах Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации «Алемар» (ЗАО «ИФК «Алемар»), организовал заключение госкорпорацией с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых перешедшие в корпорацию бывшие сотрудники «Алемара» Малышев и Понуров в течение полугода незаконно перечислили более 220 млн рублей. Как считают следователи, тем самым, увольняясь из «Роснано», Меламед обеспечил себе так называемый «золотой парашют».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.11.17

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