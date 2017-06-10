В Москве за махинации задержан топ-менеджер «Роснано»

В Москве был задержан управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрей Горьков. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, он проходит по делу о злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст.201 УК РФ).

По версии следствия, Горьков с 2011 по 2013 год размещал на постоянной основе денежные средства «Роснано» в ООО КБ «Смоленский банк» в размере от 460 до 740 млн рублей под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка.

Отмечается, что в связи с отзывом лицензии у указанного банка «Роснано» лишилось своих средств в размере более 738 млн рублей. «При этом из банка непосредственно накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 млн рублей», – подчеркнули в СК.

По данным ведомства, Горьков был задержан в тесном взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и СЭБ ФСБ России после приобретения им билета для вылета за рубеж.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.06.17

МЧС России для поисков ребенка задействует беспилотник. Группировка спасателей увеличена (ФОТО). / Более 20 спасателей ищут 4-летнего ребенка, пропавшего утром в лесу. / Жительница Ивделя погибла во время сплава по реке. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»