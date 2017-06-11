Задержанный топ-менеджер «Роснано» не признал вину в махинациях на 740 млн рублей / Следствие требует арестовать Горькова

Задержанному накануне управляющему директору по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрею Горькову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщил следователь на заседании Басманного суда, где рассматривается вопрос об аресте топ-менеджера госкорпорации. По его словам, Горьков свою вину не признал. Следователь при этом указал, что вина одного из руководителей «Роснано» «подтверждается собранными по делу доказательствами, в том числе результатами оперативно-розыскной деятельности».

СКР просит Басманный суд арестовать Горькова на два месяца – до 9 августа. Прокуратура поддержала просьбу следствия об аресте управляющего директора «Роснано». «Полагаю, что иная мера пресечения невозможна», – цитирует прокурора «Интерфакс».

Горьков был задержан 10 июня. По версии следствия, топ-менеджер с 2011 по 2013 год размещал на постоянной основе денежные средства «Роснано» в ООО КБ «Смоленский банк» в размере от 460 до 740 млн рублей под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка.

В связи с отзывом лицензии у указанного банка «Роснано» лишилось своих средств в размере более 738 млн рублей. «При этом из банка непосредственно накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 млн рублей», – подчеркнули в СКР. Следователи начали розыск брата Андрея Горькова Евгения.

По последним данным, суд санкционировал ареста Андрея Горькова до 9 августа.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 11.06.17

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