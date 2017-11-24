Чубайс встал на защиту Меламеда, обвиняемого в растрате 220 млн рублей

Глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс встал на защиту бывшего руководителя корпорации Леонида Меламеда, который обвиняется в растрате 220 млн рублей, и поручился за «прозрачность» сделки с компанией «Алемар». Соответствующее заявление Чубайс сделал сегодня во время допроса в Черемушкинском суде Москвы.

Глава правления «Роснано» назвал Меламеда, «одним из самых высококвалифицированных специалистов по инвестициям в стране» и «одним из лучших специалистов в своей области».

Чубайс подчеркнул, что Меламед не мог участвовать в принятии решения о договоре с инвестиционным консультантом «Алемар», где он «по совместительству» был вице-президентом, из-за которого, по версии следствия, «Роснано» понесло убытки.

По версии Чубайса, убытков не было – госкорпорация, наоборот, смогла сэкономить.

«Мы заплатили 220 млн рублей консультанту и сберегли для корпорации 10 миллиардов. Я считаю, это хорошо», – сказал Чубайс, слова которого цитирует «Интерфакс».

По словам главы правления «Роснано», «условия тендера инвестиционного консультанта были полностью прозрачными, законными и честными».

«Компания «Алемар» одержала безусловную победу в тендере, никто из других участников тендера не оспаривал его результаты», – цитирует Чубайса Лента.ru.

Как ранее сообщал «Новый День», экс-руководитель «Роснано» Леонид Меламед и бывший финансовый директор госкорпорации Святослав Понуров обвиняются в растрате более 220 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено 1 июля 2015 года.

По версии следствия, в 2008 и 2009 годах Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации «Алемар» (ЗАО «ИФК «Алемар»), организовал заключение госкорпорацией с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых перешедшие в корпорацию бывшие сотрудники «Алемара» Малышев и Понуров в течение полугода незаконно перечислили более 220 млн рублей. Как считают следователи, тем самым, увольняясь из «Роснано», Меламед обеспечил себе так называемый «золотой парашют».

Москва, Мария Вяткина

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