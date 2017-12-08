Дело экс-руководителей «Роснано» вернули в прокуратуру

В деле бывшего руководителя госкорпорации «Роснано» Леонида Меламеда, обвиняемого в растрате более 220 млн рублей, появился новый поворот.

Сегодня Черемушкинский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении Меламеда и бывшего финансового директора «Роснано» Святослава Понурова из-за обнаруженных противоречий. Об этом сообщает RNS со ссылкой на адвоката Меламеда Руслана Кожуру. По словам защитника, его клиент останется под домашним арестом.

Как сообщал «Новый День», уголовное дело в отношении Меламеда и Понурова было возбуждено 1 июля 2015 года. По версии следствия, в 2008 и 2009 годах Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации «Алемар» (ЗАО «ИФК «Алемар»), организовал заключение госкорпорацией с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых перешедшие в корпорацию бывшие сотрудники «Алемара» Малышев и Понуров в течение полугода незаконно перечислили более 220 млн рублей. Как считают следователи, тем самым, увольняясь из «Роснано», Меламед обеспечил себе так называемый «золотой парашют».

В конце ноября на защиту бывшего топ-менеджера встал глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс. Он уверяет, что убытков для госкорпорации не было, наоборот, «Роснано» смогло сэкономить. «Мы заплатили 220 млн рублей консультанту и сберегли для корпорации 10 миллиардов. Я считаю, это хорошо», – заявлял Чубайс на заседании суда 24 ноября (цитата по «Интерфаксу»).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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