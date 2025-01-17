Чубайс снова под прицелом: в Госдуме просят Бастрыкина проверить деятельность экс-главы «Роснано»

Депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой направили в адрес председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина запрос с просьбой инициировать проверку служебной деятельности Анатолия Чубайса на предмет наличия признаков состава преступлений.

Кроме того, Луговой направил запрос Генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой поручить предоставить информацию об имеющихся и имевшихся в производстве следственных органов материалах по возбужденным уголовным делам в отношении Чубайса.

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Напомним, Чубайс с 4 декабря 2020 г. по 22 марта 2022 г. исполнял обязанности специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, а также занимал пост председателя правления госкорпорации «Роснано» с 22 сентября 2008 г. по 3 декабря 2020 г.

Через месяц после начала специальной военной операции 23 марта 2022 года Чубайс уволился из «Роснано» и покинул территорию России. 25 марта он был освобожден от должности специального представителя президента РФ.

После этого в СМИ появлялась информация, что Чубайса и его окружение проверят на коррупционные преступления. Также глава «Роснано» Сергей Куликов, возглавивший компанию в декабре 2020 года, направлял генпрокурору РФ обращение с просьбой провести проверку работы компании за 2010-2020 годы во главе с Чубайсом.

В письме Куликова указывалось, что за 2010-2020 года объем внешних заимствований «Роснано» превысил 290 млрд рублей. К концу 2020 года долг компании составлял более 146 млрд рублей, а расходы на его обслуживание в 2010-2021 годах – 126 млрд рублей. При этом в качестве обеспечения этих заимствований использовались госгарантии на 108 млрд рублей. В 2016 году размер обязательств «Роснано» превысил стоимость активов компании, в результате чего стала очевидной «имущественная недостаточность» компании и «проявились признаки несостоятельности (банкротства)», говорилось в обращении Куликова к генпрокурору.

Москва, Светлана Антонова

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