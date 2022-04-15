Генпрокуратуру попросили проверить период работы «Роснано», когда ее возглавлял Чубайс

Проверить работу «Роснано» за 2010-2020 годы, когда ее возглавлял Анатолий Чубайс, попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова действующий глава компании Сергей Куликов, – сообщается на сайте РБК.

Следует отметить, что в марте текущего года Чубайс уехал из России. Источники РБК сообщили, что он с женой Авдотьей Смирновой уехал в Стамбул.



Как сообщает РБК, глава «Роснано» Сергей Куликов, возглавивший компанию в декабре 2020 года, 24 марта отправил генпрокурору Игорю Краснову, в котором обратился с просьбой провести проверку работы компании за 2010-2020 годы. В эти годы компанией руководил ее основатель Анатолий Чубайс.



В письме Куликова указывается, что за 2010-2020 года объем внешних заимствований «Роснано» превысил 290 млрд руб. К концу 2020 года долг компании составлял более 146 млрд руб., а расходы на его обслуживание в 2010-2021 годах – 126 млрд руб. При этом в качестве обеспечения этих заимствований использовались госгарантии на 108 млрд руб., напоминает топ-менеджер.



В 2016 году размер обязательств «Роснано» превысил стоимость активов компании, в результате чего стала очевидной «имущественная недостаточность» компании и «проявились признаки несостоятельности (банкротства)», – говорится в письме.



После этого компания изменила учетную политику, что позволило «формально» уменьшить размер обязательств – часть из них были отнесены к разделу финансовой отчетности «Добавочный капитал». «Таким образом, привлеченное с 2016 года дорогостоящее заемное финансирование с использованием некорректной финансовой отчетности составило 121 млрд руб., а потенциальный ущерб – около 28 млрд руб. в виде начисленных и уплаченных процентов по полученным кредитам, выданным при очевидных признаках неспособности «Роснано» исполнить обязательства в полном объеме», – отмечено в жалобе.



Еще одна претензия Куликова к прежней команде руководителей компании в том, что в 2017 и 2018 годах она решила выплатить правительству дивиденды на 1,1 млрд руб., несмотря на то что стоимость ее чистых активов была меньше размера уставного капитала и это только «ухудшило финансовое положение».



Следует напомнить, что Анатолий Чубайс занял пост председателя правления АО «Роснано» в 2011 году, а затем возглавил созданную в 2013 году управляющую компанию «Роснано». В декабре 2020 года он покинул пост главы «Роснано» и стал спецпредставителем президента по вопросам устойчивого развития и связям с международными организациями. В марте Чубайс уволился по собственному желанию, после чего в СМИ появилась информация, что он с женой Авдотьей Смирновой уехал в Стамбул.

Москва, Иван Бабурин

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