В Москве задержали бывших заместителей Чубайса по «Роснано»

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывших заместителей экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса. По данным источников ТАСС, возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

Собеседник агентства уточнил, что сейчас ведутся следственные действия и обыски. «Статус задержанных будет определяться в ходе следственных действий», – добавил он.

Источники «Интерфакса» пояснили, что уголовное дело связано с нецелевым расходованием 45 млрд рублей. По сведения агентства, задержаны четыре фигуранта, среди них бывший исполнительный директор ОАО «Роснано» и экс-заместитель исполнительного директора – управляющий директор по финансам «Роснано». Им вменяется статья 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Ранее в январе депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой направили в адрес председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина запрос с просьбой инициировать проверку служебной деятельности Чубайса на предмет наличия признаков состава преступлений.

Кроме того, Луговой направил запрос Генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой поручить предоставить информацию об имеющихся и имевшихся в производстве следственных органов материалах по возбужденным уголовным делам в отношении Чубайса.

Напомним, Чубайс с 4 декабря 2020 г. по 22 марта 2022 г. исполнял обязанности специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, а также занимал пост председателя правления госкорпорации «Роснано» с 22 сентября 2008 г. по 3 декабря 2020 г. Через месяц после начала СВО он покинул Россию.

Москва, Светлана Антонова

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