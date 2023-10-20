Больше половины россиян не готовы отказаться от монет

Более 60% россиян считают, что еще рано выводить монеты из денежного оборота. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом Superjob.

Лишь каждый пятый считает, что уже можно отказаться от монет. При этом речь шла о рублях, а не о копейках, передает РБК. Каждый десятый (9%) уверен, что нужно отказаться от всех монет вообще. 6% выступили за вывод из оборота монет в один, два и пять рублей, 5% – только за отказ от монет в один и два рубля.

63% респондентов заявили, что монеты следует оставить в обороте. В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек, проживающие в 383 населенных пунктах по всей стране.

44% опрошенных говорят, что тратят мелочь, в этой категории оказалось больше женщин. 27% заявили, что откладывают монеты в копилку, так чаще отвечали мужчины. 14% отдают «железные» деньги детям. 7% коллекционируют монеты. 3% подают мелочью милостыню. Нашлись и те, кто просто выбрасывает монетки, – 1%.

Больше половины россиян не будут подбирать монету, если увидят ее на улице. Почти треть заявили, что нет ничего страшного, чтобы подобрать мелочь. Примечательно, что чаще готовность поднимать монеты на улице выразили люди с доходом от 80 тысяч рублей в месяц.

Москва, Зоя Осколкова

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