Банки в рекламе кредитов теперь должны указывать их полную стоимость

Российские банки отныне обязаны указывать полную стоимость кредитов в рекламе своих продуктов, а не только минимальную процентную ставку, которая зачастую устанавливаются не на весь срок займа. Соответствующий закон вступил в силу в понедельник, 23 октября.

Согласно новым нормам, финансовые организации обязаны сообщить в рекламе, под какой процент годовых выдается кредит и все дополнительные условия, которые могут повлиять на сумму расходов заемщика.

При этом полная информация о стоимости кредита в текстовых сообщениях должна быть отображена тем же шрифтом, что шрифт, которым указана процентная ставка. В рекламе со звуковым сопровождением также не должны одни параметры быть менее заметными, чем другие. Эта норма применяется к любым потребительским кредитам, в том числе ипотечным.

В Федеральной антимонопольной службе пояснили, что новое требование позволит потребителю сразу увидеть в рекламе полную стоимость кредита и более осознанно рассчитывать свою финансовую нагрузку.

Москва, Наталья Петрова

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