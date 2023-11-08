Кремль пригрозил Западу судом за конфискацию активов, а ЦБ РФ – сдвигом в глобальной финсистеме

Россия будет защищать свои законные интересы, в том числе в суде. Конфискация замороженных российских активов может грозить Западу издержками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предупредила о проблемах в мировой финансовой системе.

Напомним, комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил инициативу передать Украине часть замороженных российских активов. Авторы предложили создать международный механизм для подобн6ых операций и запретить возврат активов Москве до выплаты компенсации Киеву.

«Действительно, последовательно ведут это дело к тому, чтобы незаконным образом продолжить отъем наших авуаров. Это незаконно, это противоречит всем возможным правилам, это будет, разумеется, оспариваться, повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется», – сказал Песков журналистам.

Он предупредил, что Россия будет готовить ответные меры, которые будут максимально отражать национальные интересы. А судебные обжалования решений о конфискации средств будут бессрочными.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала негативные последствия для глобальной финансовой системы в случае передачи российских активов третьей стране.

«Мы будем предпринимать все шаги, чтобы защитить наши законные интересы. Это будет иметь как прецедент негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы», – сказала Набиуллина в рамках форума Finopolis 2023. Трансляция велась на сайте форума.

Обозреватели Politico и Financial Times отметили, что европейские страны осознают последствия конфискации российских активов в пользу Украины. Ряд стран, в том числе Бельгия и Люксембург, серьезно обеспокоены юридическими и финансовыми рисками для себя после принятия подобного решения.

Европейский центробанк спрогнозировал перекос на финансовых рынках и ослабление евро в качестве резервной валюты. Британские аналитики волнуются, что многие незападные страны заберут из Европы свои резервы, чтобы однажды не попасть под аналогичные санкции.

На фоне обсуждения в центральной Европе парламентская комиссия в Эстонии поддержала законопроект о передаче российских активов, находящихся в стране, киевскому режиму. Эстонские депутаты предлагают засчитать эти суммы как авансовый платеж для покрытия ущерба Украине.

Москва, Наталья Рязанова

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