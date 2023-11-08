В Конгрессе США поддержали передачу российских активов Украине

Комитет по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса поддержал инициативу передать Украине часть замороженных российских активов. Документ предусматривает создание «международного компенсационного механизма», который позволит распоряжаться деньгами России.

Законопроект, составленный группой авторов из обеих партий, прошел предварительное голосование. Инициатива получила 40 голосов «за» и только два – «против». Трансляция заседания комитета велась на официальном канале в YouTube.

Авторы законопроекта предложили использовать замороженные российские активы в качестве дополнительной помощи для киевского режима. Документ также предусматривает запрет на возврат средств подсанкционным российским структурам, пока «Россия не уйдет с Украины и не согласится предоставить компенсацию».

На начало сентября Запад заблокировал 280 млрд долларов российских активов вследствие примененных санкций. Эту сумму огласил американский Минфин после аудита в ряде стран. Большая часть замороженных активов российских владельцев хранится в Европе.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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