Биржевой курс доллара упал ниже 91 рубля

Рубль укрепляется на торгах на Московской бирже во вторник, 14 сентября. Курс доллара ушел ниже 91 рубля, впервые с конца июля, следует из данных торговой сессии. Евро также дешевеет.

К 15:20 мск доллар снизился на 73 копейки, до 90,89 рубля. До этого он опускался до 90,76 рубля. Курс евро упал на 60 копеек, до 97,45 рубля.

Укреплению рубля способствуют переход цен на нефть к восстановлению, жесткая монетарная политика ЦБ РФ и усиление валютного контроля, говорится в обзоре «БКС Мир инвестиций».

«Пара доллар/рубль полноценно закрепилась в нижней половине диапазона 90-95 рублей и может в ближайшие недели протестировать поддержку на уровне 90 рублей, чему также поспособствует подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, приходящемуся на 27 ноября», – отметил главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич (цитата по «Прайм»).

Москва, Наталья Петрова

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