Дерипаска: глобальное число расчетов в юанях удвоилось

Число операций в юанях во всем мире удвоилось за год, сообщил российский бизнесмен Олег Дерипаска. По его мнению, к 2028 году китайская валюта обгонит евро по количеству трансакций.

«Количество транзакций в мире, совершённых в китайских юанях, за последний год удвоилось. Похоже, что объёмы сделок, оплаченных в китайских юанях, через четыре года превзойдут объём операций в евро», – написал бизнесмен в телеграм-канале.

Он с иронией указал на влияние западных санкций на смену приоритетов ряда стран в финансовой политике. По его мнению, постепенный отказ от доллара и евро в качестве резервных валют «говорит о чрезвычайной успешности европейской и американской санкционной политики». Вскоре попытки США и Европы диктовать условия экономике других стран «можно будет считать законченным упражнением», добавил Дерипаска.

В сентябре 2023 года китайский юань обогнал евро по объемам торговых расчетов через международную платежную систему SWIFT. Доля юаня в торговых расчетах подскочила до рекордных 5,8%.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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