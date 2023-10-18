Юань опередил евро по объемам торговли в SWIFT

Китайский юань обогнал европейскую валюту по объемам торговых расчетов через международную платежную систему SWIFT. Об этом свидетельствуют данные, представленные на сайте платежной системы.

Доля юаня в торговых расчетах через SWIFT в сентябре выросла до максимальных за всю историю 5,8%. Китайская валюта впервые поднялась на второе место, опередив евро, удельный вес которого сократился на 1 п.п. до 5,43%.

Лидером торговли остается американский доллар с долей в 84,15%. При этом с декабря прошлого года валюта США находится на отметке ниже 85%, чего до этого не случалось с начала 2018 года.

Кроме того, в топ-5 входят японская иена (1,4%) и саудовский риал (0,56%).

Москва, Зоя Осколкова

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