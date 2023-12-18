В России ограничат переводы без открытия счета суммой в 100 тысяч рублей

В России ограничат переводы по стране и за рубеж без открытия банковского счета суммой в 100 тысяч рублей. Вводимые изменения касаются всех категорий физических лиц, включая уехавших россиян. Это снизит отток капитала из страны, считают в Минфине.

Разработанные Росфинмониторингом поправки в 115-ФЗ, которые устанавливают максимальный лимит денежных переводов без открытия банковского счета и с прохождением упрощенной идентификации, были одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности, пишет РБК. Изменения были согласованы с Банком России, Минфином, Минцифры, Роскомнадзором и МВД.

«Установление максимального порога проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств по поручению клиента – физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, будет способствовать снижению оттока капитала из страны», – сказал представитель Минфина.

Речь идет о лимите разовой операции. В Росфинмониторинге уточнили, что, если гражданину нужно сделать разовый платеж на большую сумму, чем 100 тысяч рублей, потребуется прохождение полной идентификации. В этом случае электронное средство платежа станет персонифицированным с лимитом разовой операции в 600 тысяч рублей.

Данные изменения в первую очередь коснутся тех, кто пользуется системами трансграничных переводов денежных средств, говорят эксперты. В эту категорию попадают россияне, которые в настоящее время постоянно проживают за границей, однако имеют доходы или обязательства в РФ. Кроме того, такими переводами также пользуются трудовые мигранты и обычные граждане, если возникла такая необходимость.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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