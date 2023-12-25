Две трети россиян намерены откладывать деньги в 2024 году

Две трети жителей России (65%) намерены копить и сберегать деньги в будущем году. Об этом свидетельствуют результаты исследования группы ВТБ.

Больше всего желающих откладывать деньги в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 74%, передает «Прайм». Только 10% респондентов заявили, что не будут копить средства. Каждый четвертый (25%) затруднился с ответом.

Опрос также показал, что часть россиян, несмотря на высокую ключевую ставку, планируют брать в следующем году кредит. При этом 7% намерены взять потребкредит, 6% – ипотеку, а 4% – автокредит. Остальные заявили, что таких планов не имеют.

Вместе с тем многие респонденты признались, что готовы в будущем году к крупным покупкам. Так, 20% сообщили, что намерен сделать ремонт и обновить мебель. Каждый девятый планирует купить автомобиль, 10% – квартиру, а 5% собираются приобрести загородное жилье. Около 4% хотят потратить деньги на образование.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube