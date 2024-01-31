Киев заявил о получении первых арестованных из-за санкций активов

Глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль объявил о первом поступлении в казну активов, арестованных в результате антироссийских санкций. Бюджет Украины пополнился на 850 тыс. долларов.

Чиновник написал в своем блоге, что в бюджет поступили более 32 млн гривен или примерно 850 тыс. долларов. Сумма сложилась из личных сбережений губернатора Херсонской области Владимира Сальдо и активов одной из компаний бизнесмена Олега Дерипаски.

«Впервые санкционные деньги начинают работать на государство», – написал Коваль.

Эксперты предрекли США гибель из-за передачи замороженных российских активов Украине. Эти действия приведут к тому, что иностранные инвесторы, в том числе Саудовская Аравия, Индия, Китай распродадут по бросовым ценам казначейские облигации США, что приведет к экономическому краху Штатов.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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