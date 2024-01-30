США предрекли крах из-за передачи российских активов Украине

Передача замороженных российских активов Украине приведет к экономическому краху США. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети Х.

Эксперт пояснил, что в этом случае Саудовская Аравия, Индия, Китай и многие другие страны начнут распродавать по сниженным ценам казначейские облигации США. Таким образом, по его словам, будет подорвана финансовая система Соединенных Штатов и их экономика.

Антироссийский ход американского правительства в итоге лишит США их национальной мощи, на создание которой ушли сотни лет, заключил Макгрегор,.

Ранее в МИД России пообещали адекватный и эффективный ответ на любые попытки стран Запада конфисковать российскую недвижимость и другие активы.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что идея Запада конфисковать российские замороженные активы приобретает все более конкретные контуры, и предупредил об ответных шагах, в том числе зеркальных.

Накануне послы стран Евросоюза согласовали предложение Еврокомиссии об использовании доходов от заблокированных активов РФ для поддержки Украины.

Российские власти неоднократно заявляли, что шаги Запада по конфискации российских активов – это банальное, неприкрытое воровство. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти действия будут иметь еще более пагубные последствия.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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