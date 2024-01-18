МИД России предупредил США о зеркальном ответе на конфискацию активов

Идея США изъять российские замороженные активы приобретает все более конкретные контуры, Москва в случае их реализации примет ответные меры, в том числе зеркальные. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

По его словам, российская сторона не ожидает от западных стран никаких здравых действий и шагов, которые бы минимально продемонстрировали, насколько «вредоносно и контрпродуктивно само обсуждение этой темы».

«Но видно, что идея [конфискации заблокированных российских активов] постепенно обретает более конкретные контуры, хотя до ее реализации западной группой в практическом плане еще не дошло», – отметил Рябков. Если же дойдет до реализации подобных планов, то Москва «безусловно, предпримем меры, <…> в том числе и зеркального характера», – подчеркнул дипломат

Вместе с тем, Рябков заявил, что сейчас нет повода анонсировать их, поскольку это было бы «дополнительным стимулом к так называемому мыслительному процессу у наших противников». «Этого совершенно не нужно нам», – заключил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд и передать в качестве помощи Украине. Между тем в Белом доме опасаются, что этот шаг может испортить репутацию финансовой системы США и спровоцировать бегство от доллара. Поэтому Вашингтон хочет согласовать план по передаче Украине замороженных активов России с союзниками по «Большой семерке», особенно с европейскими странами, где хранится около $200 млрд замороженных российских активов и где к конфискации относятся прохладно, отмечало агентство.

В Кремле назвали планы по конфискации российских активов воровством. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти действия будут иметь еще более пагубные последствия.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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