«Будет эффективный ответ»: МИД предостерег Запад от планов конфисковать активы России

Россия адекватно и эффективно ответит на любые попытки стран Запада конфисковать российскую недвижимость и другие активы. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Страны «коллективного Запада» могут быть уверены, что любые их попытки конфисковать российскую недвижимость, как и другие активы, неизбежно повлекут за собой адекватный и эффективный ответ», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве (цитата по РИА «Новости»).

В МИД указали, что изъятие российского имущества «неправомерно и нарушает основополагающие принципы и нормы международного права, включая суверенное равенство государств».

Такие действия можно квалифицировать только как «вопиющее посягательство на суверенную недвижимость и банальное, неприкрытое воровство одной группой государств собственности другого», – подчеркнули на Смоленской площади.

После начала специальной военной операции на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем заблокированных средств неизвестен. По данным Центробанка РФ на конец июня 2021 года, около 288 млрд долларов хранилось в Австрии, Великобритании, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 млрд долларов – в неназванных странах.

В сентябре прошлого года американский минфин оценил объем замороженных активов России в $280 млрд. Большая их часть находится в ЕС.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд и передать в качестве помощи Украине.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Брюссель планирует прийти к финальному соглашению по использованию доходов от заблокированных российских активов до заседания глав МИД стран-членов, намеченного на 19 февраля.

Замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что идея Запада конфисковать российских заблокированные активы РФ приобретает все более конкретные контуры, и предупредил об ответных шагах, в том числе зеркальных.

Вместе с тем, как сообщало издание Politico, ряд стран Евросоюза испытывают беспокойство из-за возможного использования заблокированных российских активов для помощи Украине, опасаясь ответных мер со стороны России и юридических проблем.

Накануне глава Банка Италии Фабио Панетта заявил, что конфискация прибыли от замороженных российских активов в Европе может навредить евро и повысить привлекательность других валют.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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