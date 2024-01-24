В ЕС боятся ответа России на использование замороженных активов

Ряд стран Евросоюза испытывают беспокойство из-за возможного использования заблокированных российских активов для помощи Украине. Об этом пишет издание Politico.

«Некоторые страны ЕС настороженно относятся к предложению об использовании прибыли от российских активов, опасаясь ответных мер со стороны России и юридических проблем», – отмечается в публикации.

По мнению авторов статьи, страны сообщества, скорее всего, смогут договориться лишь о налогообложении прибыли от замороженных российских активов, а затем уже решать, что делать с этими средствами.

Как отмечает издание, представители правительств государств ЕС сегодня обсудят предложение о введении налога на прибыль от российских замороженных активов с последующим использованием этих поступлений для поддержки Украины.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что главы МИД стран ЕС поддержали введение налога на прибыль от российских замороженных активов.

В Москве неоднократно называли инициативы Запада по изъятию российских активов воровством. По словам секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эти действия будут иметь еще более пагубные последствия.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия примет ответные меры в случае изъятия Западом замороженных российских активов. У России есть что конфисковать в ответ, подчеркнул он.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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