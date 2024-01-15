Bloomberg назвал последствия изъятия российских активов для Запада

Конфискация замороженных активов России приведет к серьезным последствиям для Запада: недоверию других стран, финансовой фрагментации, появлению подражателей. Все это снизит эффективность экономических санкций и уверенность некоторых союзников, пишет Bloomberg.

Агентство отметило, что с начала СВО Запад нарушил множество собственных запретов и готовится переступить еще через один. Вашингтон активно прорабатывает вопрос передачи Киеву московских активов и требует того же от Европы. В США находятся около 300 млрд российских активов, в Европе – около 200 млрд. Но если предыдущие меры для сдерживания России были обратимы, это табу нельзя будет восстановить.

«Многие другие страны воспримут это как нарушение суверенного иммунитета. Захват активов повышает риск репрессий, действий подражателей и финансовой фрагментации, что сделает инструменты экономических санкций Запада менее эффективными в будущем», – говорится в статье.

Агентство предупредило, что конфискация активов может и не особо повлиять на экономику России и ее позицию относительно продолжения СВО. А вот европейцам придется нести «основную тяжесть расходов». Страны, не входящие в G7, могут перенести все резервы в Китай, что точно не получится причислить к победам Запада.

Аналитики посоветовали США и Евросоюзу ввести налог на прибыль от активов России, находящихся в западных компаниях. Только в ЕС за четыре года можно получить до 15 млрд евро по этой статье.

Россия неоднократно предупреждала о последствиях конфискации своих активов за рубежом, которую назвала «воровством». В МИД РФ напомнили, что в России находятся активы иностранных компаний и лиц, с которыми Москва может поступить аналогичным образом. ЦБ РФ начал консультации с международными юридическими фирмами в рамках подготовки к судебным тяжбам для оспаривания изъятия активов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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