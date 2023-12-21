Лавров пригрозил ФРГ, что России есть что конфисковать

Россия примет ответные меры в случае изъятия западом замороженных российских активов, предупредил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что и у России есть что конфисковать в ответ.

Министр назвал западные страны «вороватым народом» в свете заявлений об изъятии замороженных российских активов. Раньше Запад воровал чужие политические идеи, а теперь – деньги. Обращение генпрокуратуры ФРГ в суд Лавров расценил как признак уважения законов со стороны европейских чиновников.

«Носятся с идеей найти какие-то легальные пути для конфискации российских активов. У нас тоже есть что конфисковать в ответ», – сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам визита в Тунис.

Трансляция велась на странице министерства в Youtube.

Ранее генпрокуратура ФРГ попросила суд разрешить изъятие российских активов на 720 млн евро в немецкий бюджет в связи с нарушением антироссийских санкций.

Тунис, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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